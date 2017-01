Benfica interessado em avançado do Pachuca

JN Hoje às 18:10 Facebook

Tem 21 anos, é avançado do Pachuca, do México, e, segundo a imprensa do país, é alvo do Benfica. A "Televisiva Deportes" avança que as águias terão já manifestado interesse na contratação do avançado mexicano, de 21 anos.

Ainda assim, o Benfica não estará sozinho na corrida. Segundo o mesmo órgão de comunicação, os holandeses do PSV Eindhoven também estão interessados no jovem atacante.

No entanto, e apesar de já ter recebido propostas de 20 milhões de euros pelo jogador (garante a imprensa mexicana), o Pachuca só estará disposto a negociar Lozano a partir do próximo verão.