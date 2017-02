Benfica pede reunião ao Conselho de Arbitragem

Ontem às 23:00 Facebook

Clube da Luz quer ser ouvido sobre "situações anómalas" que estão a acontecer no futebol português, relacionadas com o trabalho dos árbitros.

O Benfica solicitou, esta sexta-feira, ao presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) uma reunião com caráter de urgência, devido a "informações obtidas e situações anómalas que estão a acontecer".

Além deste facto, as águias pretendem discutir com José Fontelas Gomes o "clima intimidatório", que segundo o clube da Luz levou a que, "nas últimas semanas, ocorresse um conjunto de situações insustentáveis" relacionadas com a arbitragem.