Benfica perde com Leipzig e é último na Emirates Cup

O Benfica perdeu neste domingo frente ao RB Leipzig por 2-0, em Londres, no último teste de pré-temporada, terminando em quarto e último lugar a Emirates Cup.

Os golos foram marcados por Halstenberg, aos 19 minutos, e por Compper, aos 53.

Depois da goleada sofrida no sábado com o Arsenal, os encarnados fizeram novamente um mau jogo frente ao conjunto alemão. Sem velocidade, foram presa fácil, tendo sofrido o primeiro golo após um remate forte de pé esquerdo de Halstenberg.

Após o intervalo, as águias tiveram muitas dificuldades em reagir e sofreram o segundo num cabeceamento de Compper. A equipa portuguesa só esteve perto do golo no fim: Lisandro cabeceou ao poste.

Mitroglou saiu lesionado do jogo - queixou-se da coxa esquerda - e é dúvida para a Supertaça, que se realiza no próximo sábado em Aveiro, com o Vitória de Guimarães.