Benfica perde com Hull no Algarve

Rui Vitória apostou num onze sem muitos habituais titulares e não teve muitas razões para ficar satisfeito.

O Benfica despediu-se do Algarve com uma derrota com o Hull City (0-1), equipa inglesa que na época passada foi despromovida da Premier League.

Com muitas novidades em relação ao onze que disputou o último particular, com o Las Palmas, as águias só mostraram alguma qualidade depois de Bowen ter aberto o marcador, aos 59 minutos, e quando Rui Vitória lançou os pesos pesados.

Aos 77 minutos, Michael Downson foi expulso, mas nem assim as águias foram capazes de anular a desvantagem, apesar das muitas oportunidades criadas até ao apito final.

Seferovic, decisivo no duelo com o Las Palmas, desperdiçou algumas boas oportunidades para marcar.