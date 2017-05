Benfica pode festejar título este sábado

Hoje às 09:18 Facebook

O Benfica pode conquistar este sábado o 36.º título de futebol e um tetracampeonato inédito na sua história, caso vença no Estádio da Luz o Vitória de Guimarães, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.



Com o jogo agendado para as 18.15 horas, com arbitragem de Jorge Sousa, da associação do Porto, o Benfica defronta um Guimarães que é quarto classificado e, precisamente, a segunda equipa no campeonato com melhor registo fora de casa.

A equipa treinada pelo ex-futebolista Pedro Martins tem 10 vitórias, três empates e três derrotas fora de portas, apenas superada pelo Benfica, com mais um triunfo (11) e menos um desaire (2).

Hoje só uma vitória permitirá ao Benfica comemorar de imediato o tetracampeonato, com um empate ou derrota a deixar a equipa à espera do que faça o rival FC porto (2.º, a cinco pontos), que no domingo recebe o Paços de Ferreira (12.º).

O dia poderá também confirmar o Sporting no terceiro lugar, com os 'leões' a visitarem o Feirense (8.º) já conhecedores do que o Guimarães, o seu perseguidor, a cinco pontos, tenha feito no Estádio da Luz.

Mais cedo, nos jogos que abrem o dia, o Tondela pode tornar-se já a segunda equipa, depois de Nacional, despromovida à II Liga, caso não pontue em Arouca, que, apesar de deter seis pontos de vantagem sobre o próximo adversário, também não está totalmente seguro.