Benfica renova com Pizzi e Ederson

Hoje às 20:44, atualizado às 20:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio prolonga a ligação às águias até 2022, enquanto o guarda-redes assina um novo contrato válido até 2023.

O Benfica anunciou, esta segunda-feira, as renovações dos contratos do médio Pizzi e do guarda-redes Ederson, dois dos intocáveis de Rui Vitória.

O internacional português, de 27 anos e que chegou à Luz em 2014, prolongou a ligação aos encarnados até junho de 2022.

Segundo a BTV, o guarda-redes brasileiro, de 23 anos, passa a estar vinculado ao Benfica até junho de 2023.

Recorde-se que Ederson tem sido colocado na rota de vários emblemas internacionais, interessados na contratação do guardião.