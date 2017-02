Benfica vai defrontar CSKA Moscovo na "Youth League Cup"

Hoje às 14:16, atualizado às 14:18 Facebook

O Benfica vai defrontar nos quartos de final da Youth League Cup, competição da UEFA para equipas de sub-19, o CSKA Moscovo, na Rússia, depois de os russos terem batido, esta quarta-feira, os noruegueses do Rosenborg (2-1).

As "águias" já tinham vencido o jogo dos "oitavos" na terça-feira, ao derrotarem fora os holandeses do PSV Eindhoven, no desempate por grandes penalidades (1-1, 5-4).

No Oktyabr Stadium, em Moscovo, o CSKA esteve a vencer por 1-0, com golo de Zhamaletdinov, aos 26 minutos, o Rosenborg ainda empatou por Vinje, de grande penalidade, aos 36 minutos, mas Pukhov, também de penálti, garantiu o triunfo russo, aos 89.

O Benfica chegou à final na primeira edição da competição, em 2013/14, na qual perdeu então com o FC Barcelona, por 3-0.

A UEFA Youth League replica na fase de grupos as mesmas equipas da Liga dos Campeões.

Nos oitavos de final entram os vencedores dos grupos e as equipas vencedoras de um "play off" entre as segundas classificadas do seu grupo, caso do Benfica, e outras equipas vindas de países com pior classificação na UEFA.

O F. C. Porto, que entrou diretamente nos oitavos de final, como vencedor do seu grupo da '"Champions", venceu na terça-feira o Viitorul, da Roménia, por 3-0, e vai defrontar nos "quartos" o FC Barcelona ou Borussia Dortmund.

Os jogos dos quartos de final da prova estão agendados para 7 e 8 de março.

Nas três edições da competição, o FC Barcelona ganhou a primeira, e o Chelsea as duas seguintes.