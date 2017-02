Benfica vence Arouca por 3-0 e termina com dez jogadores

Hoje às 22:23, atualizado às 22:25 Facebook

Encarnados abrem a 21.ª jornada com um triunfo e graças aos golos de Mitroglou e Carrillo. Guarda-redes Éderson foi expulso e falha jogo com o Braga.

O Benfica venceu o Arouca, por 3-0, e construiu a vitória logo primeiro tempo e graças a um bis de Mitroglou como aproveitamento do caudal ofensivo da águia. Aos 25 minutos, abriu o ativo a passe de Jonas e ampliou a vantagem logo dez minutos depois, após uma boa jogada de Eliseu no lado esquerdo da defesa.

A partir daí, a equipa de Lito Vidigal passou a arriscar muito mais e num desses lances Éderson acabaria por ser expulso, ao atingir Mateus com os pés fora da área. O guarda-redes brasileiro vai falhar a deslocação a Braga, no próximo fim de semana, e obrigou a uma substituição forçada com Mitroglou a ser rendido por Júlio César.

No segundo tempo, o Benfica ampliou a vantagem aos 49 minutos num lance de ataque muito rápido concretizado por Carrillo, a grande surpresa no onze dos encarnados no lugar do lesionado Salvio. A vencer por 3-0, com o jogo controlado, Pizzi seria substituído para não correr o risco de ser amarelado e falhar o importante encontro com o Braga.

As águias aumentam a distância de um para quatro pontos em relação ao F. C. Porto, que só este sábado vai entrar em campo para defrontar o Vitória de Guimarães no Estádio D. Afonso Henriques.