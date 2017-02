Benfica vence Chaves e reforça liderança da Liga

JOÃO FARIA Ontem às 22:56 Facebook

O Benfica venceu, na noite desta sexta-feira, em casa, o Desportivo de Chaves, por 3-1, em jogo da 23.ª jornada da Liga de futebol. Após a igualdade a um golo ao intervalo, Rafa e Mitroglou desfizeram o empate e garantiram os três pontos para os tricampeões nacionais.

Um golo de Mitroglou, aos 18 minutos, adiantou os encarnados no marcador. O avançado grego correspondeu, de cabeça, a um cruzamento de Nélson Semedo, mas ficaram dúvidas quanto a um eventual empurrão do atacante sobre o defesa Massaia, da turma transmontana.

A um minuto do intervalo, os flavienses chegaram ao empate, num excelente remate, de primeira, de Bressan, indefensável para Ederson.

O Benfica reentrou bem e rapidamente voltou para a frente do marcador, com nova assistência de Nélson Semedo, num lance desta feita concluído por Rafa Silva.

O jogo manteve-se em aberto até aos momentos finais, com a equipa transmontana a forçar o empate e as águias a tentar conservar a vantagem mínima. No entanto, a um minuto do fim, Mitroglou voltou a marcar, sentenciando o desafio.

Na classificação, o Benfica reforçou o primeiro lugar, tendo agora 57 pontos, mais quatro do que o F.C. Porto, que só joga domingo, no Bessa, frente ao Boavista. Já o Chaves continua no sétimo posto, com 32 pontos.