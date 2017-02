Benfica vence nos penáltis e chega aos oitavos

Hoje às 17:40 Facebook

As águias qualificaram-se para os oitavos de final da UEFA Youth League em futebol, ao vencerem fora os dinamarqueses do Midtjylland, por 6-5 no desempate por grandes penalidades, após 1-1 nos 90 minutos, em encontro dos "play-offs".

Diogo Gonçalves adiantou os encarnados no marcador, aos 42 minutos, mas, aos 84, Victor Torp restabeleceu a igualdade, na marcação de um livre direto, depois de uma falta, aos 83, que valeu o segundo amarelo e o respetivo vermelho a Florentino Luís.

Nos penáltis, o guarda-redes Fábio Duarte defendeu dois remates dos adversários e Diogo Gonçalves selou o 6-5 final, apurando a equipa benfiquista, que se junta ao F. C. Porto no sorteio dos oitavos, agendado para a próxima segunda-feira.