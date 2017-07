Benfica vence Swindon Town num jogo-treino em Inglaterra

Hoje às 17:58, atualizado às 18:14 Facebook

O Benfica venceu, nesta quarta-feira, os ingleses do Swindon Town, por 2-1, num jogo-treino disputado em Londres, Inglaterra.

Seferovic e Zivkovic apontaram os golos da equipa orientada por Rui Vitória, perante o Swindon Town, do quarto escalão inglês.

O jogo-treino disputou-se à porta fechada, no St. George's Park. Os encarnados estão esta semana a estagiar em Inglaterra e, no fim de semana, têm jogos particulares, agendados com o Arsenal (sábado) e o Leipzig (domingo), ambos a disputar em Londres e referentes à Emirates Cup, troféu de pré-temporada.