Bernardo Silva gela o Parque dos Príncipes

Um golo de Bernardo Silva, já no minuto 90, permitiu, neste domingo, ao Mónaco, de Leonardo Jardim, empatar (1-1) com o PSG no Parque dos Príncipes e segurar os três pontos de avanço sobre os parisienses na prova.

O remate de Bernardo desiludiu o PSG, que se viu a ganhar ao minuto 81, na conversão de uma grande penalidade convertida por Cavani.

A equipa do Principado soma agora 49 pontos, os mesmos do Nice, que, também neste domingo, recebeu e bateu o Guingamp, por 3-1.

Gonçalo Guedes, contratado pelo PSG ao Benfica por 30 milhões de euros, entrou em campo aos 87 minutos, a tempo de ver Bernardo Silva empatar a partida.