Bilhetes a 550 euros para ver jogo na Luz

Bilhetes estão a ser transacionados por 550 euros no mercado negro. Estádio da Luz vai ter lotação esgotada.

O Benfica anunciou, na sexta-feira, que já não há bilhetes à venda para a receção ao V. Guimarães (este sábado, 18.15 horas, BTV), jogo que poderá dar a conquista do inédito tetracampeonato às águias. No entanto, ainda há ingressos disponíveis para quem quiser marcar presença no Estádio da Luz, através das denominadas vias alternativas. Como, por exemplo, o chamado mercado negro, que está a transacionar entradas para o encontro por valores quatro vezes superiores aos iniciais. Ou seja, por 550 euros.

