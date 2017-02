Bis polémico de Mitroglou vale vitória do Benfica sobre o Estoril

JN Hoje às 22:12, atualizado às 22:16 Facebook

Dois golos de Mitroglou, um dos quais em fora de jogo, valeram, nesta terça-feira, ao Benfica a vitória (2-1) sobre o Estoril, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Na Amoreira, o encontro até começou com uma soberana ocasião para Rafa, mas, perto da baliza e só com Luís Ribeiro pela frente, o avançado das águias não conseguiu desviar a bola do guarda-redes estorilista.

Num jogo com oportunidades para ambos os conjuntos, Mitroglou voltou a ser decisivo, adiantando as águias no marcador aos 36 minutos de jogo, após cruzamento de Zivkovic.

Ainda assim, durou pouco a vantagem das águias, com Kléber a empatar as contas, de penálti, após um corte com o braço de Eliseu.

O empate manteve-se até ao minuto 90, quando Mitroglou voltou a fazer estragos, desta vez com polémica à mistura: após cruzamento de Cervi, o avançado grego só teve de encostar.

No entanto, no momento do passe, o goleador das águias encontrava-se adiantado em relação à linha defensiva do Estoril.

A segunda mão disputa-se a 5 de abril, às 15 horas, no Estádio da Luz.