Boavista diz que houve "uso desadequado" de bilhetes no jogo com o Boavista

O Boavista emitiu, este sábado, um comunicado após o jogo com o Benfica, para a 34.ª jornada da I Liga de futebol (2-2), referindo que "terá havido um uso desadequado e pontual" de bilhetes destinados aos seus adeptos.

A administração da SAD "axadrezada", neste comunicado, admite também que tal terá sido devido a instruções desadequadas, as quais "poderão nalguns casos ter sido mal interpretadas, originando situações" que diz lamentar.

Sem especificar que situações foram essas, o Boavista afirma que, "tendo em conta acontecimentos recentes aquando do dérbi de Lisboa", foi aconselhado pelas "entidades competentes, e por estritas questões de segurança, que houvesse uma total separação de adeptos de ambos os clubes no jogo de hoje".

Os responsáveis boavisteiros dizem que "foi feita uma clara separação das bancadas entre os adeptos de ambos os clubes, inclusive com maior lotação destinada ao Benfica".

O comunicado acrescenta que foi também determinado que, por razões relacionadas com a segurança, "não seriam permitidos adereços de cada clube nas bancadas destinadas ao outro!".

"Nunca por nunca a administração desta SAD desejou fosse de que forma fosse que os adeptos do Benfica não pudessem apoiar condignamente a sua equipa", salienta ainda o Boavista, lamentando o já mencionado "uso desadequando e pontual de alguns bilhetes".

Boavista recebeu e empatou hoje com o Benfica (2-2), na 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol e o jogo teve uma assistência de 16.167 espetadores, a maior desta época no Estádio do Bessa e com forte presença benfiquista.