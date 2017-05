Hoje às 17:40, atualizado às 18:28 Facebook

Já sem hipótese matemática de garantir a permanência, o Nacional empatou, no Bessa, a dois golos. Axadrezados estiveram por duas vezes em desvantagem no marcador.

Boavista e Nacional protagonizaram um jogo emotivo e bem disputado, com quatro golos na primeira parte. Mezga abriu o ativo aos 28 minutos e colocou os insulares na frente do marcador. O inevitável Iuri Medeiros empatou, aos 36, mas Hamzaoui voltou a colocar os visitantes novamente em vantagem, aos 42. Em cima do intervalo, Fábio Espinho, de penálti, estabeleceu o resultado final.

A segunda parte foi emotiva, mas sem golos. Na melhor oportunidade de golo, aos 56 minutos, Schembri foi o mais difícil e falhou. Numa primeira instância, o guarda-redes Adriano Fachini falha a interceção da bola e possibilita a Iuri isolar-se. O avançado não é egoísta e serve Schembri que, apenas com a baliza pela frente, permite o corte de Hamzaoui.