Aproveitando a passagem de Neymar pelo Porto, o Boavista garantiu, através de uma brincadeira nas redes sociais, já ter uma camisola preparada para o avançado brasileiro.

A transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain tem estado na ordem do dia. O jogador, que esta tarde esteve no Porto a tratar da transferência para o clube francês e a fazer exames médicos, está a um passo de ser o jogador mais caro da história do futebol.