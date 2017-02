Boavista renova com o técnico Miguel Leal

JOÃO FARIA Hoje às 17:03, atualizado às 17:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O Boavista anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com o treinador Miguel Leal, até final da época 2017/18.

De acordo com um comunicado oficial dos axadrezados, a SAD "tinha desde a assinatura do contrato inicial direito de opção por uma época desportiva", tendo, nesta quarta-feira, sido "assinado por vontade mútua" o vínculo respetivo por ambas as partes.

A ora anunciada renovação consubstancia, assegura o mesmo comunicado, "a confiança da Boavista SAD no trabalho do treinador principal e respetiva equipa técnica, e a vontade mútua de, tendo como primeira e absoluta prioridade atingir os objetivos desportivos na presente época, ser executado o projeto futuro da SAD, através de um trabalho conjunto de continuidade".

O Boavista assegura, ainda, estar a planear "de forma atempada e organizada" a próxima época, numa ótica de "crescimento sustentado" e sempre tendo em atenção "a conjuntura económico-financeira existente".