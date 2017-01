Boavista vence em Arouca e já é sétimo

Hoje às 22:28 Facebook

A equipa axadrezada somou o quinto jogo consecutivo sem perder no campeonato e já tem 12 pontos de vantagem em relação aos lugares perigosos da classificação.

O duelo no Municipal de Arouca nem começou nada bem para as cores axadrezadas, com Tomané a dar vantagem à equipa de Lito Vidigal logo aos oito minutos, com um grande golo de pé direito, mas a reação das panteras foi rápida.

Apenas dois minutos depois, em lance de bola parada, Idris cabeceou para o empate, ficando a dúvida se a bola ultrapassou, por completo, a linha de golo. A equipa de arbitragem validou o tento e, na segunda parte, Iuri Medeiros concluiu a reviravolta.

Com dois empates e três vitórias nos últimos cinco jogos do campeonato, a equipa de Miguel Leal já é sétima classificada, com os mesmos pontos do Chaves (24), enquanto o Arouca continua em 10.º, com menos um ponto do que o Boavista.