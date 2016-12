Boavista vence Nacional na Madeira

JN Ontem às 19:04 Facebook

Com golos de Makhmudov e Renato Santos, o Boavista venceu o Nacional, por 2-0, e ascendeu, provisoriamente, ao nono lugar da Liga, com 17 pontos. Insulares estão na 15.ª posição, com 11.

O Boavista colocou um ponto final na serie de jogos sem vencer, que durava há quatro jogos. O azeri Makhmudov inaugurou o marcador, aos 11 minutos, e deu o mote para Renato Santos ampliar a vantagem axadrezada, aos 32 minutos, com um remate de belo efeito.

Em vantagem, o Boavista geriu o jogo com precisão e guardou os três importantes pontos. Um resultado que coloca a posição de Manuel Machado no Nacional cada vez mais fragilizada.