Boavista conquista troféu Horácio Marçal

O Boavista derrotou o Recreio de Águeda por 4-1, no desempate por penáltis, após um empate sem golos no final dos 90 minutos, e conquistou o Troféu Horácio Marçal, em Águeda.

Numa primeira parte marcada pelo domínio do Boavista, o Recreio de Águeda, equipa do Campeonato de Portugal, não facilitou a tarefa aos 'axadrezados'.

Melhor oportunidade do jogo para os comandados de Miguel Leal surgiu aos 35 minutos, com o uma grande penalidade, na qual Renato Santos permitiu a defesa de Miguel Assunção.

No segundo tempo a tendência do jogo não se alterou, assim como o resultado. No desempate por penáltis, venceu o Boavista, por 4-1.

Para os 'axadrezados' marcaram Fábio Espinho, Samu, Spragna e Rochinha, enquanto Chocolate marcou para o Águeda.

O FC Porto B foi terceiro classificado, ao derrotar o Tondela por 2-1, com um 'bis' de Ruben Macedo, enquanto Murilo marcou o golo do Tondela.