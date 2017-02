Boeing 777 "Benfica" com cinco novos reforços

Hoje às 17:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Carrillo, Mitroglou, Fejsa, Pizzi e Jiménez são as cinco novas caras das águias que se juntam a Luisão na recente imagem do Boeing 777 "Benfica" da Emirates que mantém o patrocínio com o clube.

O reforço da parceria foi anunciado, na manhã desta quinta-feira, no aeroporto de Lisboa, depois de os atletas terem tirado fotografias junto da aeronave que visita 150 destinos.

"A nova aposta da Emirates, com estes seis jogadores, significa que a parceria não é de curto prazo. Temos grande expectativa que possa continuar por muitos e bons anos", sublinhou, na ocasião, Domingos Soares Oliveira, administrador executivo da SAD encarnada.

O responsável lembrou que o acordo inicial foi alcançado em 2014. Desde então, fomos sempre campeões. Portanto, esperamos que a ligação dure muitos e bons anos", disse.

O patrocínio da companhia de aviação termina em 2018 mas, ao que tudo indica, deve ser renovado.