Bomba de Cuadrado abate Inter de João Mário

A Juventus venceu, este domingo, o Inter de Milão, por 1-0, e continua bem tranquila no topo da classificação da Liga italiana.

A vecchia signora, adversária do F. C. Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, não teve vida nada fácil em Turim, mas acabou por celebrar os três pontos, graças a um grande remate de fora da área do internacional colombiano, Juan Cuadrado, mesmo em cima do intervalo.

Com o triunfo, a Juventus volta a ter seis pontos de vantagem em relação ao segundo classificado da Serie A, o Nápoles, enquanto o Inter de Milão, que teve João Mário no onze inicial, segue na quinta posição, a 12 pontos do adversário deste domingo.