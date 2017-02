Botas de ouro em clássico de luxo

Norberto A. Lopes com Nuno Amaral Hoje às 00:41 Facebook

André Silva e Bas Dost personificam a raça dos rivais na procura dos golos e podem ajudar a clarificar as contas do pódio do campeonato.

Um clássico é um pouco isto: rivalidade ao extremo, bancadas a vibrar e bravura no campo, como se fosse o primeiro jogo da vida deles. É a moldura de um duelo especial, este sábado, em cima do Dragão, onde o F. C. Porto e o Sporting simbolizam o coração apertado dos adeptos a sonhar com a vitória e de olhos postos em André Silva e Bas Dost, os feiticeiros que podem desbloquear as teias mais defensivas.

