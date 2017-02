Bracarense Vukcevic suspenso por três jogos

Hoje às 21:17, atualizado às 21:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O futebolista sérvio do Braga Nikola Vukcevic foi suspenso por três jogos pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) devido à expulsão no jogo com o Rio Ave.

O jogador foi expulso a 02 de fevereiro no encontro entre Rio Ave e Sporting de Braga, tendo já cumprido um dos dois jogos de castigo na segunda-feira, no empate caseiro com o Estoril (1-1).

Quanto ao clássico de 4 de fevereiro, entre F. C. Porto e Sporting (2-1), a equipa da casa paga mais de seis mil euros em vários delitos, entre o rebentamento de petardos e a entrada de objetos proibidos para as bancadas.

Os leões receberam mais de dois mil euros em multas devido a vários delitos, em particular o rebentamento de petardos.

O diretor desportivo do Tondela, Carlos Carneiro, foi suspenso por 20 dias por "atitude incorreta para com a equipa de arbitragem" na partida entre Belenenses e Tondela (0-0), num jogo onde Yordan Osorio e Murilo foram expulsos e por isso cumprem um jogo de suspensão cada.