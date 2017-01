Braga com quatro alterações frente ao V. Setúbal

Rui Farinha Hoje às 20:20 Facebook

O treinador do Braga, Jorge Simão, efetua quatro alterações na equipa do Braga, para o jogo desta quarta-feira à noite no Algarve, frente ao V. Setúbal, das meias-finais da Taça da Liga.

Matheus, Baiano, Ricardo Horta e Artur Jorge são titulares nos arsenalistas. Já os sadinos apenas efetuam uma mudança, na baliza: saiu Bruno Varela e entra Trigueira.

Equipas

Braga: Matheus; Paulinho, Rosic, Artur Jorge e Baiano; Pedro Santos, Xeka, Battaglia e Ricardo Horta; Stojilkovic e Rui Fonte.

V. Setubal: Trigueira; Arnold, Fábio Cardoso, Venâncio e Nuno Pinto; Costinha e Mikel; Zé Manuel, Amaral e Nuno Santos; Edinho.