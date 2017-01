Braga confirma contratação de Assis

Hoje às 18:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio brasileiro é reforços dos "arsenalistas" e assinou um contrato válido até junho de 2021.

O Sporting de Braga tornou oficial, nesta quinta-feira, a contratação do médio Assis, confirmando, assim, a notícia avançada pelo JN.

O jogador brasileiro, de 26 anos, foi contratado ao Desportivo de Chaves, tendo rubricado um vínculo contratual válido para as próximas quatro épocas e meia.

Assis, que vestirá a camisola 14, torna-se no terceiro reforço do Braga garantido nesta janela de transferências, juntando-se da Paulinho e Battaglia, também eles provenientes do Chaves.