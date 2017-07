Braga e Marítimo com bons resultados fora

Hoje às 23:31 Facebook

O Sporting de Braga, que empatou na Suécia com o AIK (1-1), e o Marítimo, que na Bulgária não saiu do 'nulo' com o Botev Plovdiv, conseguiram bons resultados na terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol.

Na primeira mão, um golo de Raúl Silva, aos 11 minutos, adiantou os minhotos, que viram Sundgren empatar de penálti sete minutos depois, enquanto o Marítimo não saiu do nulo em casa dos búlgaros.

Ambas as equipas procuram confirmar o acesso ao 'play-off' em casa, no jogo da segunda mão, marcado para 03 de agosto.

Noutros resultados, os holandeses do PSV protagonizaram a maior surpresa, ao perderem em casa com os croatas do Osijek, que celebraram uma vitória graças a um golo solitário de Barisic, de penálti, aos 57 minutos.

Na Roménia, o AC Milan, com André Silva a partir dos 66 minutos, bateu o Universitatea Craiova por 1-0, graças a um golo do 'reforço' alemão Ricardo Rodríguez, enquanto Leighton Baines evitou males maiores para o Everton, que a jogar em casa, e com Rooney a titular no regresso, venceu por 1-0 os eslovacos do Ruzomberok.

Um golo do ex-Boavista Rivaldinho, agora ao serviço do Dínamo Bucareste, permitiu aos romenos evitar a derrota em casa, frente ao Athletic Bilbau, que se tinha adiantado por Laporte, enquanto um 'bis' de Sankharé, do Bordéus, 'abateu' as esperanças dos húngaros do Videoton (2-1).

Na Lituânia, o Sudova bateu o Sion, da Suíça, por 3-0, enquanto os escoceses do Aberdeen venceram por 2-1 o Apollon Limassol, clube cipriota que fez alinhar o português João Pedro e que chegou ao golo pelo ex-Olhanense Jander Santana.

O Marselha, com Rolando a titular, venceu por 4-2 os belgas do Oostende, com o 'reforço' Valérie Germain, contratado ao Mónaco de Leonardo Jardim, a assinar um 'hat-trick', enquanto um golo de penálti de Molins deu um triunfo 'magro' aos gregos do Panathinaikos frente ao Qabala (Azerbaijão).

Com Luís Neto a titular, o Zenit venceu o Bnei Yehuda em Israel, com golos de Criscito e Kokorin, enquanto Mesca foi titular no AEL Limassol que não saiu do 'nulo' em casa do Áustria Viena e o Estrela Vermelha venceu o Sparta de Praga em casa por 2-0.