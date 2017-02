Braga empata em casa e falha assalto ao pódio

Hoje às 23:00, atualizado às 23:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Os arsenalistas não foram além de uma igualdade (1-1) com o Estoril e perderam a oportunidade de ultrapassar o Sporting no terceiro lugar do campeonato.

Depois das derrotas com Moreirense, na final da Taça da Liga, e com o Rio Ave, para o campeonato, a equipa de Jorge Simão somou o terceiro encontro consecutivo sem vencer e ficou a um ponto dos leões, que perderam, sábado, com o F. C. Porto.

Ainda antes do início do encontro, alguém lançou uma galinha preta para o relvado do Municipal de Braga, mas se a ideia era acabar com o azar dos arsenalistas, a iniciativa saiu completamente furada, já que o Estoril marcou primeiro, aos 35 minutos.

Excelente arrancada do reforço Licá, pelo flanco direito, com o cruzamento a sair perfeito para a cabeça de Kléber, que não deu hipóteses de defesa a Marafona.

O alarme soou na "pedreira", mas o Braga acabaria por evitar males maiores, aos 54 minutos. Após um pontapé de canto de Pedro Santos, Rosic aproveitou uma má abordagem de Moreira e fez o 1-1. A pressão da equipa da casa aumentou até final, mas o marcador não voltou a mexer.