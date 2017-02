Braga empata no Bessa e perde terreno para o Sporting

Hoje às 22:20, atualizado às 22:33 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa bracarense perdeu terreno para o Sporting, que venceu em Moreira de Cónegos, e já está a três pontos do terceiro lugar, enquanto os axadrezados são 11.ºs classificados.

O Braga entrou praticamente a ganhar no Estádio do Bessa. Logo aos nove minutos, Pedro Santos cruzou da direita e Stojiljkovic saltou mais alto do que a defesa boavisteira para, de cabeça, assinar o 0-1.

O Boavista reagiu e chegou ao empate ainda antes do intervalo, graças a uma grande penalidade, convertida por Fábio Espinho, a castigar falta clara de Gamboa sobre Edu Machado.

A segunda parte teve oportunidades para as duas equipas e um lance bastante polémico. Aos 86 minutos, e após pontapé de canto, cabeceamento de um jogador do Braga, com Vagner a defender no limite. Mesmo com as imagens televisivas, é difícil perceber se a bola passou por completo a linha de golo.