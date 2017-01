Braga sobe ao pódio da Liga

Hoje às 21:56, atualizado às 21:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Os arsenalistas derrotaram o Tondela (2-0), no fecho da jornada 17, e ultrapassaram o Sporting na classificação.

Dois golos do avançado Rui Fonte foram suficientes para o Sporting de Braga sair por cima do duelo com o Tondela, disputado nesta segunda-feira, em Braga.

Depois de uma primeira parte amorfa e sem pontaria, os golos apareceram na etapa complementar. Primeiro, Rui Fonte aproveitou uma oferta da defesa tondelense para bater Cláudio Ramos; depois, finalizou, de cabeça, um canto batido da direita.

Com este triunfo, o Braga passa a somar 36 pontos na Liga e sobe ao terceiro lugar, ultrapassando o Sporting, agora quarto classificado. O Tondela, que estreou Pepa no comando técnico, mantém-se no último lugar, com dez pontos amealhados.

Na próxima jornada, o campeonato entra na segunda volta.