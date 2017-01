Braga vence Covilhã e reentra na luta

Ontem às 22:09 Facebook

A equipa de Jorge Simão bateu a equipa da LigaPro, por 4-0, e fica à espera do resultado entre Marítimo e Rio Ave.

Depois da derrota, em casa, com os vila-condenses (1-2), o Braga sabia que não podia voltar a vacilar de forma a continuar na corrida por um lugar na "final four" da Taça da Liga. E a equipa de Jorge Simão adiantou-se no marcador logo aos 26 minutos, por Ricardo Horta.

O Covilhã, que eliminou os arsenalistas da Taça de Portugal - resultado que ditou a saída de José Peseiro -, tentou reagir na segunda parte, mas, aos 55 minutos, um belo trabalho de Djavan na esquerda ofereceu o segundo golo a Rui Fonte.

Aos 66m, a visão de jogo de Alan lançou Pedro Tiba na direita, que assistiu Rodrigo Pinho para um golo fácil e o resultado ficou fechado aos 80 minutos, com o segundo golo de Ricardo Horta.

O Braga igualou o Rio Ave no primeiro lugar do Grupo C, com três pontos mas mais um jogo disputado, enquanto Covilhã e Marítimo têm um.