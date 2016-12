Braga vence Moreirense na estreia de Jorge Simão

JN Ontem às 20:55 Facebook

Com golos dos centrais André Pinto e Ricardo Ferreira, o Braga recebeu e venceu o Moreirense, por 2-1, em jogo a contar para a 15ª jornada da Liga.

Jorge Simão teve a estreia desejada no comando técnico do Braga. Os arsenalistas deram sequência ao triunfo (1-0) em Alvalade e bateram o Moreirense, por 2-1. Um resultado que consolida os Guerreiros do Minho no terceiro lugar e pressiona o Sporting, que esta noite (21 horas) defronta o Belenenses, no Restelo.

André Pinto inaugurou o marcador aos 33 minutos, mas um grande golo de Dramé, aos 41 minutos, deu o empate ao Moreirense. O Braga sentiu inesperadas dificuldades para confirmar o favoritismo, que ficaria vincado em números aos 79 minutos, com Ricardo Ferreira a aproveitar uma saída em falso do guarda-redes para estabelecer o resultado final.