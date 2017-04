Braga vence Sporting ao intervalo

Ontem às 18:55 Facebook

Ricardo Horta adiantou os arsenalistas no marcador em primeira parte também marcada pelo penálti falhado por Adrien.

O Braga está na frente do marcador do duelo com o Sporting, após 45 minutos em que os leões foram mais dominadores, mas perdulários na finalização.

Na primeira vez que o Braga chegou à baliza, Ricardo Horta bateu Rui Patrício, após remate à barra de Stolijikovic.

Os leões reagiram e já depois de Alan Ruiz ter sido substituído, devido a lesão, viram Adrien desperdiçar uma grande penalidade, após falta sobre Podence.

Destaque ainda para um golo bem anulado aos bracarenses, por fora de jogo de Stolijikovic.