Braga vence V. Setúbal e segue para a final

Hoje às 22:35, atualizado às 22:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Os arsenalistas bateram a equipa sadina, por 3-0, com golos de Pedro Santos, Stojiljkovic e Rodrigo Pinho, e esperam pelo adversário da decisão, que sairá do encontro de quinta-feira entre o Benfica e o Moreirense.

Na primeiro jogo da primeira "final four" da história da Taça da Liga, o Estádio do Algarve esteve muito longe da casa cheia, mas os adeptos do Braga que se deslocaram ao Sul do país tiveram motivos para festejar logo aos 13 minutos da primeira parte.

A bola foi ao braço de Frederico Venâncio e Pedro Santos converteu a grande penalidade no 1-0. O V. Setúbal tentou reagir, criou algumas oportunidades, mas, aos 66 minutos, Stojiljkovic ampliou para 2-0, com Rui Fonte a aproveitar um erro de Nuno Pinto para assistir o avançado sérvio.

O resultado ficou definido aos 87 minutos, com Rodrigo Pinho a concluir uma jogada fantástica entre Vukcevic e Ricardo Horta.