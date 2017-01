Brahimi volta mais cedo ao Dragão

Hoje às 21:03, atualizado às 21:22 Facebook

Twitter

Partilhar

A Argélia foi eliminada na fase de grupos da Taça das Nações Africanas, com um empate na última jornada.

Apontada como a grande favorita à conquista do troféu, a Argélia disse, esta segunda-feira, adeus à CAN ainda na primeira fase da prova, a decorrer no Gabão.

Com o portista Brahimi a titular, os argelinos empataram com o Senegal (2-2), na última jornada do Grupo B, e ainda viram a Tunísia derrotar o Zimbabwe (2-4), resultados que deitaram por terra as aspirações argelinas em seguirem para os quartos de final da competição. Senegal e Tunísia apuraram-se.

Boas notícias para Nuno Espírito Santo, que volta a contar com Brahimi mais cedo do que o previsto. O extremo deixou o plantel a 4 de janeiro e deve ser reintegrado nos próximos dias a tempo de defrontar o Estoril.