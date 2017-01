Brilho de Quaresma na vitória do Besiktas

Hoje às 20:27 Facebook

O internacional português marcou e assistiu no triunfo gordo do campeão turco no terreno do Alanyaspor.

Duas assistências e um golo de Ricardo Quaresma ajudaram, nesta segunda-feira, o Besiktas a derrotar o Alanyaspor no fecho da 18.ª jornada do campeonato turco.

O internacional português ofereceu o primeiro e o quarto golos a Tosun e Marcelo e pelo meio ainda converteu uma grande penalidade.

Com estes três pontos, o Besiktas ascende ao primeiro lugar da classificação, destronando o Basaksehir, que, no domingo, perdeu com o Fenerbahçe.