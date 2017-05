Bruno de Carvalho garante que só quer um treinador: Jorge Jesus

Hoje às 11:49, atualizado às 12:42 Facebook

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, usou o Facebook para garantir que conta com Jorge Jesus para levar o clube ao título e desmente que esteja a ser preparado o divórcio.

"O treinador que pretendo é um só, o qual com quem tenho contrato e o qual com quem me identifico com a sua qualidade, força de trabalho, ambição e exigência: Jorge Jesus!"

Num longo "post" no Facebook em que diz ter passado "uns dias importantes para, trabalhando, resolver, sobretudo, assuntos pessoais", Bruno Carvalho deu conta do "histerismo colectivo que se instalou um pouco por todo o lado" e dedicou longos parágrafos às notícias dos últimos dias que falam num divórcio iminente com Jorge Jesus.

No ponto 3, "Jesus e a próxima época", Bruno de Carvalho recorda que "que o treinador tem mais 2 anos de contrato e que por isso existe um vínculo profissional em vigor".

Bruno de Carvalho escreve que "o Sporting CP tem de fazer sempre mais com menos, apostar no desenvolvimento de jogadores, apostar na formação, não investir mais do que pode e apostar num grande treinador" que concretize esses objetivo. "E assim fiz, Jorge Jesus foi e é a minha escolha para desta forma ser campeão", acrescenta o líder leonino.

"Em quarto lugar não sabia que tinha que desmentir algo que nunca disse: tenho que desmentir que Jorge Jesus quer ir embora? Tenho que desmentir que Jorge Mendes está a preparar o futuro do Jorge Jesus?"

As perguntas são retóricas, mas a resposta é eloquente: "Jorge Jesus é o meu treinador escolhido e enquanto existir a sintonia e amizade que tem sido a nota dominante destes 2 anos é o treinador que considero ideal para dar continuidade a este projecto. A minha convicção mantém-se intacta, como não altero nem alterarei os objectivos a que me propus."

Reiterando o direito de falar em público, Bruno de Carvalho diz que "é frontal, genuíno, transparente e leal" para com os que me servem o clube e fala sobre a época que está a findar.

"Em termos de futebol, esta época não cumpriu nenhum objectivo. Assim, tudo vai ter que mudar na próxima época", diz Bruno de Carvalho. "Os Sportinguistas não querem desculpas, querem ser campeões; os Sportinguistas querem ser respeitados e, em caso de derrotas que nunca poderiam suceder, querem quem reconheça e lhes peça desculpa, e para isso cá estarei sempre eu, o líder do Clube", acrescentou.