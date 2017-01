Bruno de Carvalho acusa árbitros de roubarem 12 pontos ao Sporting

Luís Mota Hoje às 22:21, atualizado às 22:34 Facebook

O presidente Bruno de Carvalho, através do Facebook, lançou-se, neste domingo, em nova cruzada contra as arbitragens, considerando que os leões têm sido demasiado prejudicados esta temporada.

"Os erros constantes das arbitragens adulteraram a classificação atual do campeonato, colocando em causa a vida pessoal e profissional de atletas, equipa técnica e dirigentes", escreveu o presidente do Sporting, na rede social, assumindo, no entanto, que também "existem coisas internas a rever".

"Mas nunca deixemos de ter atenção aos jogos fora do relvado, pois esses existem, condicionam, e já nos custaram esta época pelo menos 12 pontos - e mais ainda os que foram perdidos por quebra de autoestima e estabilidade emocional - e a saída prematura da Taça da Liga", acrescentou.

Algumas horas antes, o diretor do futebol, Octávio Machado, também contestava, em entrevista à Sporting TV, os vários erros dos árbitros contra os leões. Chegou ainda a ser colocada uma tabela na transmissão com os jogos e número de pontos alegadamente retirados à equipa de Alvalade, que também foi partilhada este sábado por Bruno de Carvalho.

No total, são 12 os pontos perdidos - nos jogos com V. Guimarães (2), Nacional (2), Benfica (3), Braga (3) e Marítimo (2) - que deixariam os sportinguistas no topo da Liga, com mais dois pontos que o atual líder, o Benfica, que tem 45 pontos.

"Não nos escondemos atrás de nada, não disfarçamos que não estivemos tão bem, mas também não vamos esconder alguns erros que têm marcado profundamente a equipa do Sporting", afirmou, colocando depois em causa o jogo de anteontem, com o Marítimo: "Marcámos o terceiro golo que, infelizmente, o auxiliar invalidou".