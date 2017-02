Bruno de Carvalho aponta dedo ao Benfica por causa de Coates

Norberto Vasconcelos Sousa Hoje às 15:52, atualizado às 15:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A horas do clássico frente ao F. C. Porto (20.30 horas, Estádio do Dragão), Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, voltou, neste sábado, a fazer mira...ao Benfica, desta vez por causa de Sebastián Coates, central leonino.

"Vi capas e capas de jornais a dizer que o Coates estava a ir para o nosso rival e o clube em questão não emitiu nenhum comunicado sobre isso. De facto, bem tentaram. Mas, apesar de terem tentado, o Coates é nosso jogador até 2022. O que vale é que me fizeram divertir", defendeu o líder do clube de Alvalade, durante a inauguração do Núcleo do Sporting de Matosinhos.

Com cerca de 200 pessoas "na assistência", Bruno de Carvalho voltou ainda a apontar o dedo à arbitragem, no caso a propósito do encontro da 18.ª jornada, frente ao Marítimo, que redundou num empate a duas bolas.

"O Sporting foi gravemente prejudicado por causa de um fora de jogo mal assinalado, que nos impediu de somar os três pontos. A única coisa que exigimos é que nos respeitem e que não nos prejudiquem. Toda a gente sabe, até o Conselho de Arbitragem, que o Sporting continua a ser prejudicado por erros de terceiros", insistiu.

As novas tecnologias mereceram também um comentário do presidente leonino: "Chega de testes que estão mais do que feitos. Em Espanha já vão ser aplicadas na próxima época."

Bruno de Carvalho aproveitou ainda o momento para assinalar o que mudou no Sporting no passado recente. "Deixámos de ser um clube acomodado e conformado. Já não sobrevivemos, vivemos e queremos ganhar. Já nos sentimos frustrados quando não ganhamos", frisou.