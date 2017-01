Bruno de Carvalho apresenta 11 medidas para renovar a arbitragem

Hoje às 18:40 Facebook

Twitter

Partilhar

A dois dias da reunião marcada pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, o presidente do Sporting divulgou as 11 medidas que poderão dar nova vida à arbitragem nacional.

"O futebol português necessita de se renovar e modernizar em todas as áreas", declarou o líder leonino na sua página do Facebook, enumerando, depois, as medidas que considera serem urgentes, das quais se destacam a divulgação pública imediata dos relatórios dos árbitros, arrancar com o vídeo-árbitro, despedir os observadores todos, divulgação dos critérios de nomeação e avaliação e uma verdadeira profissionalização dos árbitros.

"Só assim avançaremos para um futebol melhor, mais moderno e mais credível. E claro, para a dignificação da arbitragem", rematou na nota o responsável sportinguista.

As medidas de Bruno de Carvalho ao pormenor:

"1. Iniciar já a divulgação pública dos relatórios dos árbitros (sem notas pois a UEFA não permite);

2. Iniciar já o vídeo árbitro;

3. Acabar, pura e simplesmente, com os observadores, pois todos os jogos já são gravados, ou despedir todos os existentes e trazer novos sem vícios;

4. Nomear os melhores árbitros para os melhores jogos. Os árbitros com menos experiência têm de a ganhar em jogos de menor dimensão;

5. Contacto regular com os clubes de forma global e individual;

6. Acabar com o discurso corporativista e sim iniciar um discurso moderno, aglutinador e que seja percetível para todos os amantes do futebol;

7. Voltar a penalizar com gravidade as situações de penáltis não assinalados ou mal assinalados, decisões erradas que viram esta época diminuído o seu peso na avaliação;

8. Permitir a humanização do árbitro não apenas pela filosofia de "errar é humano" mas de eles poderem reconhecer o erro publicamente;

9. Ter em atenção as posições públicas (plataformas digitais e afins) de cada árbitro e as suas exibições em cada jogo como critério a ter seriamente em conta nas nomeações;

10. Serem conhecidos publicamente os critérios de nomeação e de avaliação conforme compromisso assumido;

11. Exigir a verdadeira profissionalização dos árbitros, ou pelos menos um grupo deles, incluindo os assistentes, e não o que agora acontece em que os internacionais são apenas 8 mas não têm os assistentes (e serem conhecidos os critérios de atribuição do estatuto de internacional)".