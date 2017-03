Bruno de Carvalho comparado a Donald Trump

Hoje às 20:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O jornal inglês "Independent" comparou, nesta quarta-feira, Bruno de Carvalho, líder dos leões, a... Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Em causa, está o estilo populista de ambos e a vontade de Bruno de fazer o Sporting "great again" (grande outra vez).

Num extenso artigo, o órgão britânico refere que Bruno de Carvalho tem uma personalidade difícil e é apreciador de confrontos mas que conseguiu impor-se no clube "de uma maneira que poucos conseguem fazê-lo". Por isso, é mencionado como o "Donald Trump do futebol português". "Está a tentar fazer do Sporting great again".

O jornal antecipa uma vitória fácil contra Pedro Madeira Rodrigues, nas eleições do clube do próximo sábado, e lembrou a sua declaração de guerra, no passado, ao empresário Jorge Mendes. "Mostra coragem ao dirigir um clube em Portugal sem a ajuda de Mendes". Já a contratação de Jorge Jesus é descrita como "uma das mais controversas transferências na história do futebol no país".

"Apesar de Jesus ainda não ter conseguido fazer o Sporting grande outra vez, Bruno de carvalho continua a ser um herói para as claques do emblema. Por ser um fã que encontrou o caminho para as salas de reuniões", pode ler-se.