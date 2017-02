Bruno de Carvalho dá os parabéns aos... Patriots

Hoje às 19:30, atualizado às 19:31 Facebook

O presidente leonino fez uma publicação no Facebook a destacar a vitória dos New England Patriots na final do campeonato de futebol americano.

Na 51.ª edição do Super Bowl, os Patriots conseguiram uma recuperação histórica e venceram, após prolongamento, os Atlanta Falcons, por 34-28, depois de terem estado a perder 28-3.

As felicitações de Bruno de Carvalho foram explicadas pelo próprio no "post", já que o proprietário dos Patriots, Robert Kraft, também, é dono dos New England Revolution, da Liga norte-americana de futebol (MLS), parceiro do Sporting.