Bruno de Carvalho de rastos com derrota no Dragão

O presidente leonino admitiu, este domingo, ter sofrido com o desaire dos leões frente ao F. C. Porto e reagiu às críticas do candidato Pedro Madeira Rodrigues.

"O resultado de ontem deixou-me de rastos. Mas nunca, quando estava na oposição, desejei uma derrota do Sporting. Não ando pela Quinta da Marinha a fazer conspirações. Apenas trabalho como sempre fiz", afirmou Bruno de Carvalho durante a visita ao Núcleo do Sporting de Penacova.

As palavras de Jorge Jesus no final do clássico do Dragão foram amplamente criticadas pelo candidato à presidência do Sporting, Pedro Madeira Rodrigues.

"O que foi dito ontem sobre João Palhinha, acusando-o de ser culpado pela derrota do Sporting vem na sequência do que foi dito também sobre Adrien e William, vem na sequência do que aconteceu no balneário em Chaves. É um estilo de liderança que, connosco no Sporting, vai definitivamente acabar. Esta liderança é egocêntrica, egoísta e não assume as suas responsabilidades", afirmou o candidato à presidência dos leões este domingo no núcleo sportinguista do Magoito, Sintra.

As críticas tiveram direito a reação de Bruno de Carvalho: "Agora está na moda criticar o nosso treinador e o candidato rival acha que vai ganhar pontos, primeiro por dizer que vai ser campeão com ele; depois dizendo que o vai despedir; depois dizendo que ele vai embora pelo pé dele; depois já sou eu que vou pagar e agora vai despedir novamente. É fácil. Difícil é estar aqui, dar a cara e dizer que vamos continuar a lutar e a fazer o nosso melhor, reconhecendo os nosso erros - porque os temos -, mas sabendo para onde queremos ir e não ir ao sabor das redes sociais".

Ainda na sequência do clássico no Estádio do Dragão, o médio do Sporting, João Palhinha, reagiu às críticas de Jorge Jesus nas redes sociais, agradecendo o apoio... dos adeptos.