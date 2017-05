Bruno de Carvalho deixa o Facebook: "deixem-me em paz"

Hoje às 22:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Presidente dos leões garante que vai deixar de usar a rede social "por ter um lado perverso".

Bruno de Carvalho anunciou, esta terça-feira, o abandono do Facebook, rede social que utilizava com regularidade desde que foi eleito para presidir o Sporting.

"A minha vontade de proximidade com o universo leonino, acabou por ter um lado perverso que não pretendo ver aumentado. Tem a ver com o ultrapassar de fronteiras onde se confunde vontade de estar próximo com o ser incomodado, a toda a hora, com opiniões despropositadas e intromissões na vida pessoal. Serei sempre um Presidente próximo, presente e consciente das suas tarefas e objctivos, mas esta ferramenta deixará de ser um desses modos de comunicação com a Família Sportinguista. Assim, este será o meu último post que espero contribua para a compreensão de toda a estratégia pretendida para o Sporting Clube de Portugal e o papel de todos para a sua concretização", escreveu Bruno de Carvalho, lamentando algumas mensagens que lhe foram dirigidas.

"Tenho lido e recebido de mensagens ultrapassa o limite da justiça e respeito que se deveria ter por quem, como eu, passei a dedicar a minha vida ao Clube que amo. Todos devemos refletir e ser justos com vista ao nosso objetivo comum: a Glória!", acrescentou.

O líder sportinguista apela ainda aos adeptos para que o deixem trabalhar na procura das "alegrias" para o clube verde e branco.

"A única coisa que vos peço para a próxima época é que me deixem em paz, que me deixem trabalhar como eu achar melhor para depois poderem viver as alegrias que tanto merecemos. A próxima época será assim mais um momento crucial da minha passagem pelo Clube, e não existirá ninguém mais motivado do que eu para a Glória que tanto merecemos", pode ler-se.