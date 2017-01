Bruno de Carvalho diz que Jorge Jesus continua se ganhar as eleiçõess

Hoje às 11:41, atualizado às 11:42 Facebook

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, garantiu, esta sexta-feira, que Jorge Jesus continuará a ser o treinador da equipa principal de futebol neste e num futuro mandato, caso vença as eleições de 4 de março.

"É completamente falso e absolutamente ridículo que eu tenha uma alternativa a Jorge Jesus. Quero manter Jorge Jesus e isso nada tem a ver com questões financeiras, ou não financeiras", disse Bruno de Carvalho, em entrevista à rádio TSF.

O presidente reagiu assim a notícias recentes que davam conta de que um eventual despedimento de Jorge Jesus, na sequência dos maus resultados, custaria ao clube uma verba a rondar os 20 milhões de euros.

Apesar de admitir que a equipa de futebol do Sporting "está a ter uma época muito mal conseguida", Bruno de Carvalho assegurou que Jorge Jesus é o treinador do seu projeto para o clube.

"Mesmo que não ganhasse absolutamente nada, Jorge Jesus era o treinador do Sporting, o treinador do meu projeto, e para o próximo mandato nada muda", afirmou.

Já hoje, na sua página no Facebook, Bruno de Carvalho, anunciou que Jorge Jesus vai integrar a Comissão de Honra da sua recandidatura a novo mandato.

Bruno de Carvalho, presidente do clube desde 2013, e Pedro Madeira Rodrigues são, até ao momento, os candidatos anunciados à liderança do emblema 'leonino', para as eleições agendadas para 04 de março.

Em junho de 2015, Jorge Jesus chegou ao Sporting depois de seis épocas no Benfica. O técnico tem contrato com os 'leões' até 2019 e, até ao momento, conquistou apenas uma Supertaça.

O Sporting ocupa a quarta posição da I Liga, a oito pontos do Benfica, líder, tendo já sido afastado das competições europeias, e das taças de Portugal e da Liga.