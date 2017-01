Bruno de Carvalho diz que Sporting nunca iniciou um conflito

Hoje às 17:31 Facebook

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, disse que devia haver alguma honestidade intelectual para se perceber que, até hoje, não houve nenhum conflito que tenha sido iniciado pelo clube leonino.

"Acho que havia de haver alguma honestidade intelectual que muitas vezes não há, para se perceber que, até hoje, pelo menos enquanto estou no Sporting, não houve nenhum conflito que tenha sido iniciado pelo Sporting", afirmou.

Numa visita ao Núcleo Sportinguista de Castelo Branco, o líder 'leonino' disse que o Sporting é um clube de princípios e de valores, que não vira a cara à luta e que faz ouvir a sua voz, "mas, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, não somos um clube de iniciar qualquer tipo de conflitos".

Bruno de Carvalho sublinhou que não estava em Castelo Branco como candidato, nem para falar das eleições, mas adiantou que seja quem for que vá para a presidência do Sporting, tem que ter sempre algumas coisas em mente, nomeadamente, que o clube luta sempre para ser campeão.

"Não podemos andar aqui a fazer gestão de expectativas, porque não vale a pena. Quem queira fazer gestão de expectativas, não vale a pena vir para presidente do Sporting. Tem que ter a noção que o caminho faz-se caminhando, mas faz-se sem medo, sem hipocrisias", sustentou.

O líder 'leonino' recordou ainda que se diz que o Sporting tem que se mexer nos bastidores: "É logico que o Sporting tem que se mexer nos bastidores, toda a gente tem que se mexer nos bastidores e, até nós, na nossa vida, temos que nos mexer nos bastidores. Mas o Sporting é muito mais do que isso. É um clube que gosta de transparência, de dar a cara e de dizer aquilo que pensa".

Aos sportinguistas albicastrenses, Bruno de Carvalho deixou ainda um apelo para que se mobilizem para os próximos dois jogos do clube, ambos no terreno do Desportivo de Chaves, que são importantes para atingir os dois objetivos que restam, campeonato e Taça de Portugal.

"É muito importante, neste momento, os sportinguistas continuarem com esta fé inabalável. Continuamos com uma vontade de trabalho muito grande, continuamos com o foco onde estávamos. Vamos ter dois jogos dificílimos, muito importantes para os dois objetivos que nós não queremos perder: Primeiro, o campeonato, e o segundo, a Taça de Portugal", concluiu.