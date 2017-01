Bruno de Carvalho: "Não nos rendemos"

Hoje às 16:40 Facebook

O presidente do Sporting voltou a dizer que os leões continuam na corrida do título e pediu "calma e equilíbrio" aos adeptos verde e brancos.

Presente no núcleo do Sporting do Cadaval, Bruno de Carvalho voltou a dizer aos adeptos que os leões continuam na luta pelo título, apesar dos oito pontos de desvantagem para o Benfica e quatro para o F. C. Porto.

"A força que temos vindo a ganhar nos últimos quatro anos deve-se aos adeptos. Batemos recordes em números de assistências mas queremos mais. O Sporting está mais unido do que nunca, mas falta militância dos adeptos com capacidade para chegar à comunicação social e a lugares de decisão. Há um ano, muitos sportinguistas estavam muito felizes por esta altura, tínhamos mais 8 pontos, agora estamos a 8 pontos. Temos de encontrar calma e o equilíbrio. Está tudo em aberto e não nos rendemos", disse Bruno de Carvalho a várias dezenas de adeptos sportinguistas.

No final, Bruno de Carvalho despediu-se dos sócios e adeptos com uma frase sintomática: "Viemos aqui para conviver, mas mais importante do que falar é ganhar", concluiu o presidente leonino.