Bruno de Carvalho quer títulos na próxima época

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, sublinhou nesta quinta-feira que a sua equipa quer títulos na próxima temporada. "Queremos fazer muito mais do que na última época e estamos a trabalhar para isso".

Garantiu que "três excelentes equipas" vão disputar o título e que o clube tem de "associar talento ao trabalho", ressalvou. Relativamente ao plantel, disse estar "99,9 por cento fechado" e não fechou a porta a saídas. "Havendo propostas irrecusáveis cá estaremos".

Sobre Otávio Machado, referiu que não gostou das suas últimas palavras, "Odiei. O Sporting precisa de paz, a sua entrevista chegou na pior altura possível. Foi a minha terceira escolha para diretor. O futebol mudou e as pessoas ou se adaptam ou não se adaptam. Isto chama-se Sporting e não Santa Casa da Misericórdia".

Pedro Guerra, diretor de conteúdos da Benfica TV, prometeu revelações sobre Bruno de Carvalho e o presidente leonino respondeu com ironia. "Nem tenho dormido. Faz-se tudo o que servir para não se fale dos vouchers, dos sms, dos e-mails, para distrair as pessoas do foco do que é fundamental, destas revelações do futebol português"