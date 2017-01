Bruno de Carvalho repudia "ataques internos"

Hoje às 17:19 Facebook

O presidente do Sporting reagiu, nas redes sociais, às declarações de domingo do candidato à presidência leonina, Pedro Madeira Rodrigues.

A pouco mais de um mês do ato eleitoral em Alvalade, o ambiente começa a aquecer em Alvalade, em particular entre os dois "pré-candidatos", porque, tal como Bruno de Carvalho lembra na mensagem publicada no Facebook ainda não houve a entrega de qualquer lista.

"Tem havido ruído, muito ruído, e afirmações muito graves. Existe um sócio do Clube que, tendo apelado a que este fosse um período de elevação, tem demonstrado fazer exatamente o contrário: 1. Acusa pessoas de estarem a ser pressionadas a fazer o que não querem e, confrontado, não concretiza", começa por acusar Bruno de Carvalho, passando, depois, aos exemplos concretos.

"À porta de jogos fundamentais, para ainda podermos lutar por objetivos importantes, desestabiliza totalmente o balneário contabilizando de forma deprimente quantos jogos o atual treinador supostamente ainda irá dirigir. Para quem jogou à bola, a aprendizagem foi pouca e o respeito pelo Clube é nulo", diz, ainda, o atual presidente dos leões.

No domingo, Pedro Madeira Rodrigues levantou dúvidas quanto ao número de adeptos presentes no Sporting-Paços de Ferreira de sábado, depois de o clube ter revelado que estiveram mais de 43 mil pessoas em Alvalade.

"Acusa o Clube de estar a mentir nas assistências, prejudicando a reputação do mesmo junto dos atuais patrocinadores e parceiros e dos que estamos a negociar. Mentiras gratuitas que em nada contribuem para as eleições mas que mancham o Clube e a SAD com prejuízos que ainda terão que ser apurados".

Bruno de Carvalho termina a garantir que "não pode" continuar calado perante as insinuações do candidato e que o único foco que interessa é o jogo com o F. C. Porto, no próximo sábado.